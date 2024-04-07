Arefe günü bankalar açık mı? 8 Nisan (yarın) Pazartesi bankalar açık mı?

Bankalar 8 Nisan Pazartesi günü açık olacak. Bankalar 9 Nisan Salı günü yarım gün açık olacak.

Bankalar özel sektör olduğu için idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul'a göre çalışması nedeniyle 9 günlük tatilin dışında kalıyor.

Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde kapalı olmuştu.

Bankalar, bayram boyunca kapalı olacak. 9 Nisan arife günü ise borsa ve dolayısıyla bankalar saat 13.00'e kadar hizmet verecek.

5 Nisan 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 15 Nisan 2024 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecekt.

Ramazan Bayramı tatiline ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik.

Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor ve 1,5 günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Buna göre; Bayram tatili kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için 9 gün olacak.