Haber Tarihi: 18 Nisan 2023 10:50 - Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 10:50

Arefe günü bankalar açık mı 2023 - Ramazan bayramı arefe günü bankalar kaça kadar açık, tatil mi?

2023 Arefe günü bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Arefe günü 2023 yılında 20 Nisan Perşembe tarihine yani bugüne denk geldi. Müslümanların heyecanla beklediği Kurban Bayramı 29 Haziran, Perşembe günü başlayacak ve dört gün boyunca devam edecek. Peki, arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü (bugün) ve bayramda bankalar tatil mi?

Arefe günü bankalar açık mı 2023 - Ramazan bayramı arefe günü bankalar kaça kadar açık, tatil mi?
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Arefe günü bankalar açık mı 2023 - Ramazan bayramı arefe günü bankalar kaça kadar açık, tatil mi? Ramazan Bayramı'nda arefe günü bankaların açık olup olmadığı araştırılıyor. Kurban Bayramı 2023 yılında 29 Haziran, Perşembe günü başlayacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalınmasıyla Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü? Sorusu araması sıklaştı. Bankada işi olan vatandaşlar bankaların arefe günü ve Kurban Bayramı'nda açık olup olmayacağını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar... AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

20 Nisan Perşembe günü bankalar arefe günü olması dolayısı ile yarım gün hizmet verecekler. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek.
- Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Bayram tatili süresince bankalar açık olmayacak. 

20 Nisan Perşembe arefe günü ise yarım gün resmi tatil olacak.

İDARİ İZİN BANKALARI KAPSIYOR MU?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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