Arefe günü 1000 ihlas okumak: Arefe günü bin ihlas suresi ne zaman okunur ve faziletleri nelerdir?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri araştırılıyor. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayı 20 Nisan Arefe günü ile uğurlanıyor. 21 Nisan'dan itibaren Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar Arefe gününü 1000 ihlas okuyarak geçirecek. İşte Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti ve sırları...Arefe günü 1000 İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru bulunmuyor. Arefe günü bin ihlası peş peşe okumak şart değildir, bir kısmı sabahtan ve bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir. Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.Hz. Muhammed'in hadis-i şeriflerinde buyurulduğu üzere, arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletinin büyük olduğunu inanılır. Hz. Muhammed'in hadisi şu şekilde "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır"Bismillahirrahmânirrahîm.1- Kul hüvellâhü ehad2- Allâhüssamed3- Lem yelid ve lem yûled4- Ve lem yekün lehû küfüven ehadİhlas Suresi AnlamıRahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.1- De ki; O Allah bir tektir.2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).3- Doğurmadı ve doğurulmadı4- O 'na bir denk de olmadı.Bir hadis-i şerifte "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyurulmuştur.Ebu-ş şeyh tarafından rivayet edilen Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir."