Aref kimdir, kaç yaşındadır? Aref'i kobra yılanı mı ısırdı?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Aref ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Aref Ghafouri, 18 Aralık 1989 tarihinde İran'nın Urmiye şehrinde doğmuştur. Azerbaycan Türk'üdür. Çocukluktan itibaren hep farklı olmayı ve farklı şeyler yapmayı seven birisiydi. Hayatı olduğu gibi değil, hayal gücünde istediği şekilde yaşayan Aref, 7 yaşından itibaren değişik hayaller ve olağan dışılıklar ile hayatını şekillendirmeyi seçti.11 yaşına geldiğinde, artık hayal ettiklerini gerçeğe dönüştürme üzerine deneyimler yaşamaya başlamış ve kendini mentalizm'in sınırsız dünyasına taşımıştır. 11 yaşında iken amcasının ona gösteri yapmak için bir ampul kırıp yemesi onun gösteri dünyasına girmesini ateşledi. 18 yaşında bir sınav ile Türkiye ye gelmeye karar verdi. İstanbul Teknik Üniversitesini kazandı. Anadili gibi Türkçe konuşmayı 7 ay gibi kısa sürede öğrendi. kten sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesine geçme kararı alarak yeni adresi olan Ankara ya doğru yol aldı.Geçiş yaptığı Ortadoğu Teknik Üniversitesinde Endüstriyel tasarım bölümünü kazandı. Ankara'daki yaşantısında hem okuluna hem de mentalizme oldukça zaman Ayıran aref, zaman zaman Ankara da yaptığı gösteriler ile de mentalizm Alanında ki tecrübelerini geliştirmiş oldu. Tüm bu gelişmeler neticesinde kendini hazır hissettiği bir anda yetenek sizsiniz Türkiye yarışmasına katılma kararı alan Aref, bu kararla hayatında profesyonel Yeni bir başlangıç yapmış oldu.Aref Ghafouri, David Copperfield'i sadece seviyor. Amacı bu alemde kendi tarzını yaratmak.2010 yılında Show TV'de yayınlanmaya başlayan, yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı ve jüride Acun Ilıcalı, Ali Taran ve Hülya Avşar'ın olduğu 2. sezon "Yetenek Sizsiniz Türkiye" adlı yarışmaya katıldı. Bu yarışmada Sefa Doğanay birinci olmuştur.Ödülleri :2011 – Merlin Ödülleri – "Dünyadaki En Ekstrem Sihirbaz" ödülüKitapları :2014 – Sihir BozucuKobra cinsi bir yılan tarafından sağ kolundan ısırılan ve ısırılan bölgede komplikasyon olan Aref'in hayatı tehlikede. İyileşmesi için gereken panzehirin Türkiye'de bulunmaması Aref için yurtdışında panzehir araştırmasını beraberinde getirdi. Yalnızca Fransa ve Mısır sınırlarında bulunan panzehir için harekete geçen Aref'in yakınlarının çabaları sonuçsuz kaldı.Panzehirin Türkiye'ye getirilmesi uzun süreceği için, Aref'in oraya nakledilmesi söz konusu oldu. En yakın nokta olarak tercih edilen Mısır'ın Türk vatandaşları için vize uygulaması yapması buna engel oldu. Hızlı bir şekilde çıkarılamayan vize için Dışişleri Bakanlığı dahi devreye girse de çabalar yine sonuçsuz kaldı. Son olarak Kahire Büyükelçiliği Aref için harekete geçti.Vize krizinin aşılmasının ardından Mısır'a gönderilen Aref'in sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğu belirtildi. Vize krizi nedeniyle hastanede müşahede altında tutulan Aref, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimi ile alınan vize ile beraber havalimanına götürülmek üzere hazırlandı. Saat 12.45'te bir sağlık ekibi eşliğinde hastaneden çıkarılan Aref, özel ambulans uçağa bindirildi ve uçakta son kontrolleri yapıldı. Doktorların onayından sonra Aref Ghafouri'nin içinde bulunduğu uçak, saat 13.30'da Mısır'a gitmek üzere hareket etti.Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür Aref'in sağlık durumunun düne göre daha iyiye gittiğini belirtti. Ghafouri'nin sağlık değerlerinde anormallik görülmediğini, tedaviyle ilgili her türlü girişimin yapıldığını kaydeden Dr. Hülür; ısırmanın 'ikinci evre yılan sokması' olarak değerlendirildiğini, sokulan bölgede 'lokal zehirlenme' olduğunu ve bütün vücuda yayıldığını düşünmediklerini dile getirdi.