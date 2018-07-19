Aref ilk kez konuştu: Ayaklarımı hissetmiyorum

Antalya'da gösteriye hazırlanırken beslediği nadir bulunan kobra yılanı tarafından ısırılan Aref, tedavisinin sürdüğü Mısır'da sağlık durumu hakkında konuştu.

18 Temmuz 2018 12:40
Aref ilk kez konuştu: Ayaklarımı hissetmiyorum
ANTALYA'da gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırmasının ardından tedavi için özel uçakla Mısır'a giden, İran asıllı Türk vatandaşı illüzyonist Aref Ghafouri, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' üzerinden sesli mesaj gönderen Aref Ghafouri sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Aref şunları söyledi:

'Şu ana kadar 8 tüp panzehir yaptılar ve ilk test yapıldı. Ayaklarımı hareket ettiremiyorum. Kısmi felç olabilir, diyorlar. Yürümekte sıkıntı çekebileceğimi söylüyorlar. Zamanla düzelebilir, diyorlar.

Gelmeseydin çok kötü olabilirdin, diyorlar. Bu ilaçtan Arabistan ve Fransa'da yokmuş, sadece Mısır'da varmış. Allah'tan buraya gelmişim yoksa 24 saati geçirince sinir krizleri ve kalp krizi riski olabileceğini söylediler' dedi.

YILANIN NASIL ISIRDIĞINI ANLATTI

Aref, bir Suriyeli tarafından kendisine verilen bir gözü kör, hasta ve yaralı nadir rastlanan bir yılan tarafından ısırıldığını söyledi. Çok hareketsiz duran, öldüğünü zannettiği yılanı, bakımı için kafesinden çıkardığını ve yıkadığını anlatan Aref, kafesine geri koyduğu sırada sağ kolundan ısırıldığını ifade etti.

Aref, zehri ağzıyla emerek çıkarmaya çalıştığını, hemen arkadaşlarına haber verdiğini ve kısa bir süre sonra ise vücudunun uyuşmaya başladığını anlattı.

Aref, Mısır'a getirilmesi ile ilgili başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı'nın kendisine yardımcı olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti. Aref, özellikle eski Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı'ya şükranlarını iletti.

Diğer Haberler

Galatasaray'da ''bir takım'' kayboldu Galatasaray

Galatasaray'da ''bir takım'' kayboldu
Galatasaray, Ndiaye'nin takım arkadaşını istiyor Dünya Transferler

Galatasaray, Ndiaye'nin takım arkadaşını istiyor
Fabri giderse hedef Ospina Dünya Transferler

Fabri giderse hedef Ospina
Vagner Love: ''Beni bu sene görün'' Beşiktaş

Vagner Love: ''Beni bu sene görün''
Fenerbahçe'nin 4. transferi Bolasie olacak Dünya Transferler

Fenerbahçe'nin 4. transferi Bolasie olacak
Terim'in olmazsa olmazı; 3 transfer! Transferler

Terim'in olmazsa olmazı; 3 transfer!
Galatasaray'da şampiyonluğun sırrı Galatasaray

Galatasaray'da şampiyonluğun sırrı
Cocu içini döktü! ''Transferler...'' Dünya Transferler

Cocu içini döktü! ''Transferler...''
Ozan Kabak'ın sakatlığı planları bozdu Galatasaray

Ozan Kabak'ın sakatlığı planları bozdu
Daha fazla göster
1

Galatasaray'a Gervinho sürprizi
2

Liverpool rekor transferi resmen açıkladı
3

Emre Mor'dan Galatasaray için transfer açıklaması!
4

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
5

Galatasaray ve Fenerbahçe için sürpriz iddia! Fas'tan...
6

Fenerbahçe'ye Meksikalı stoper!

7

Bas Dost için flaş gelişme! Kalıyor...
8

Fenerbahçe'den Janssen için yeni formül!
9

Fenerbahçe, 'Ukraynalı Modric'i takibe aldı
10

Stoke City'nin Badou Ndiaye'yi Galatasaray'a vermeye niyeti yok
yukarı ok