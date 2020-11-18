"Arda'nın ateşi 39'lara çıkıyor"

Yorumcu Ayhan Akman, koronavirüse yakalanan Arda Turan'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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'Arda'nın ateşi 39'lara çıkıyor'
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18 Kasım 2020 21:45
Futbol yorumcusu Ayhan Akman, koronavirüse yakalanan Galatasaraylı Arda Turan'ın son durumunu anlattı.

TRT Spor'da konuşan Akman, Galatasaray kaptanının durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Ayhan Akman, Arda Turan'la ilgili; "Arda Turan'ın ateşi 39'lara kadar çıkıyormuş. Bugün biraz daha iyi olduğunu duydum. İnşallah toparlayacak." açıklamasında bulundu.



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