Ardahanlı köy çocukları badminton ile tanıştı

Ardahan'da köy okulunda eğitim gören çocuklar, "Orada Bir Köy Var Uzakta" projesi ile ilk kez badminton oynamanın mutluluğunu yaşadı.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu tarafından badminton sporunu yaygınlaştırmak ve köy okullarına destek olmak amacıyla 81 ilde başlatılan proje, kentte hayata geçirildi.Proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli badminton antrenörü Gökay Karaağaç, Göle ilçesine bağlı Balçeşme köyündeki Şehit Er Cevdet Çelenk Ortaokulunda eğitim gören çocuklara badminton öğretti.Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar, desteklerinden dolayı Türkiye Badminton Federasyonu yetkililerine teşekkür etti.Proje ile kentte spora olan ilginin artacağını ifade eden Akar, "Son derece önemli ve verimli bir proje. Çocuklarımız bu sporu çok sevdi. Temennimiz bunun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak." diye konuştu.