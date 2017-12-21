  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Arda'dan Londra'da 5 milyon euroluk hamle!

Ocak ayında yeni bir takıma transferi gündemde olan milli futbolcu Arda Turan, Londra'da flaş bir hamlenin altına imza attı. İşte Arda Turan'ın o kararı...

Arda'dan Londra'da 5 milyon euroluk hamle!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2017 11:13
Barcelona ile yol ayrımında olan ve adı Galatasaray da dahil olmak üzere birçok takımla anılan Arda Turan'ın sürpriz bir yatırıma imza attığı ortaya çıktı.

Yıldız oyuncunun, her fırsatta, "İstanbul'dan sonra en çok sevdiğim şehir" dediği İngiltere'nin başkenti Londra'da bir ev satın aldığı öğrenildi. Arda'nın bu girişimi, aynı zamanda aynı kentin takımı Arsenal ile ilgili transfer iddialarını da güçlendirdi.

Arda'nın İstanbul'da da yaklaşık 12 milyon TL'lik bir gayrimenkul yatırımı yaptığı gelen haberler arasında... Dünyanın en pahalı şehirleri arasında gösterilen Londra'nın merkezinde emlak fiyatları 5 milyon Euro (22.5 milyon TL) seviyesinde.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için