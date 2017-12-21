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Barcelona ile yol ayrımında olan ve adı Galatasaray da dahil olmak üzere birçok takımla anılan Arda Turan'ın sürpriz bir yatırıma imza attığı ortaya çıktı.Yıldız oyuncunun, her fırsatta, "İstanbul'dan sonra en çok sevdiğim şehir" dediği İngiltere'nin başkenti Londra'da bir ev satın aldığı öğrenildi. Arda'nın bu girişimi, aynı zamanda aynı kentin takımı Arsenal ile ilgili transfer iddialarını da güçlendirdi.Arda'nın İstanbul'da da yaklaşık 12 milyon TL'lik bir gayrimenkul yatırımı yaptığı gelen haberler arasında... Dünyanın en pahalı şehirleri arasında gösterilen Londra'nın merkezinde emlak fiyatları 5 milyon Euro (22.5 milyon TL) seviyesinde.