Arda ve Semih boşa çıktı! Rota: Galatasaray

Galatasaray altyapısından yetişen Arda Turan ve Semih Kaya resmen serbest oyuncu statüsüne geçti.

Haber; Posta, Fotoğraf; Sporx.com
Arda ve Semih boşa çıktı! Rota: Galatasaray
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02 Temmuz 2020 12:39
Florya'da yetişen ve isimleri yeniden Galatasaray'la anılan tecrübeli futbolcular Arda Turan Barcelona'dan, Semih Kaya da Sparta Prag'dan dün itibarıyla resmen ayrıldı.

İki oyuncunun da transfer dönemindeki önceliği Galatasaray olacak. Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği bu iki futbolcuya yönetimden de onay çıkarsa, iki transfer de bonservis bedeli ödenmeden gerçekleşecek ve kontratlar Türk Lirası üzerinden yapılacak.



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