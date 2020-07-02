Arda ve Semih boşa çıktı! Rota: Galatasaray

Florya'da yetişen ve isimleri yeniden Galatasaray'la anılan tecrübeli futbolcular Arda Turan Barcelona'dan, Semih Kaya da Sparta Prag'dan dün itibarıyla resmen ayrıldı.



İki oyuncunun da transfer dönemindeki önceliği Galatasaray olacak. Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği bu iki futbolcuya yönetimden de onay çıkarsa, iki transfer de bonservis bedeli ödenmeden gerçekleşecek ve kontratlar Türk Lirası üzerinden yapılacak.



