Florya'da Belhanda depremi vardı.



İdman sırasında kararı öğrenen futbolcular şok yaşadı. Özellikle takım kaptanları Muslera, Arda ve Donk hem üzgün hem de sinirliydi.



Belhanda teknik heyet ve futbolcuların ardından tesis personeli ile vedalaşarak Florya'dan ayrıldı.



BELHANDA'NIN GİDİŞİ TARAFTARI İKİYE BÖLDÜ



Şok bir açıklama ile sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın durumu Galatasaray taraftarını ikiye böldü.



Bazı futbolseverler, iki şampiyonlukta payı bulunan Faslı yıldızın böyle bir gerekçeyle gönderilmesini, "Sneijder'i takımdan göndermeden formasını Belhanda'ya vermek ne kadar yanlış bir karar ise, zemin sebebi ile yönetimi eleştirdi diye Belhanda'yı göndermek de o derece yanlış… Kadıköy'den 2 kez çıktı, kurtlar sofrasından çıkamadı" yorumlarıyla eleştirdi. Bazı taraftarlar ise sosyal medyada, "Belhanda taraftara hakaret ettiği gün gitmeliydi. Yönetim doğru yaptı. Belhanda'nın maksadını ve kendini aşan konuşmalar yapması kabul edilebilecek türden davranış değildir" mesajlarını paylaştılar.



