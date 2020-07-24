Arda Turan'ın geri dönüş bileti basıldı!

Yıldız oyuncuyu devre arasında çok isteyen tecrübeli hoca, bu yöndeki isteğini tekrarladı. Arda'nın maç başına ücrete razı olması ve Terim'in ısrarı Başkan Cengiz'i yumuşattı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Arda Turan'ın geri dönüş bileti basıldı!
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24 Temmuz 2020 08:44
Galatasaray'da geçtiğimiz gün gerçekleştirilen zirvede kulübün gelecek sezon yapılandırılması enine boyuna masaya yatırıldı.

Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal ve Fatih Terim'in katıldığı toplantıda ana gündem maddesi, transferdi. Gönderilecek isimler ve alınacak oyuncularla ilgili fikir alışverişi yapıldı. Devre arasında Galatasaray'a dönmesi konuşulan Arda Turan'ın transferine o dönemde izin vermeyen Başkan Mustafa Cengiz'in, Fatih Terim'in "Arda'yı alalım Başkan'ım" diye ısrar etmesi üzerine yumuşadığı ve transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Arda'nın maç başına ücrete razı olması da Cengiz'i yumuşatan bir başka faktör oldu.

Liste kabarık

Şayet Başkan Cengiz son anda yine fikrinden dönmezse 33 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Yerli transferinde ayrıca şu ana kadar imza aşamasına gelinen Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu dışında Beşiktaş ile sözleşmesinin sonuna gelen Caner Erkin, Genoa'dan ayrılma ihtimali gündemde olan Sinan Gümüş, Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman, Başakşehir'den de Volkan Babacan listeye eklendi.

Caner ve Sinan'ı bonservis bedeli ödemeden renklerine katmak için girimlerine başlayacak olan sarı-kırmızılılar, Volkan ve Kenan transferleri içinse hafta başında kulüpleri ile masaya oturacak.



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