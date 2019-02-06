Arda Turan'ın esnaf lokantası Arşiv kapandı

Futbolcu Arda Turan'ın 'yeni nesil lokanta' konseptiyle üç yıl önce Şişli'de açtığı 'Arşiv' kapandı. Turan'ın Beyoğlu Sütlüce'de otel açma projesi de, yıkılan bir bina nedeniyle kesintiye uğramıştı.

06 Şubat 2019 12:21
Arda Turan'ın esnaf lokantası Arşiv kapandı
Futbolculuğunun yanısıra özel hayatındaki çalkantılarla da gündemde olan Arda Turan, ticari hayatta başarılı olamadı. Barcelona'da forma giydiği dönem Cemal Sarıhan'la birlikte Şişli'de 'Arşiv' adlı lokanta açan Arda, işyerinin kapısına sessiz sedasız kilit vurdu.
Şişli'de orta ve üst fiyat segmentiyle açılan restoran bir türlü hedeflediği müşteri kitlesine ulaşamamıştı. Komşu esnaflar da, kendileri için fiyatların yüksek olduğunu belirterek, "Restoran genellikle boş kaldı. En çok öğle yemeği zamanı iş yapmayı umuyorlardı. Ancak ne beyaz yakalıları çekebildiler ne de Arap turistleri" açıklamasında bulundular.

Gazete Duvar'dan Sinan Saygılı'nın haberine göre; Arda Turan tarafı ise konu hakkında açıklama yapmak istemedi.
3 milyon lira harcanarak açılan ve sürekli zarar eden 150 kişilik restoran, bir alıcı da çıkmadığı için devir yerine tamamen kapatıldı.


3 MİLYON LİRAYA MAL OLMUŞTU
Arşiv, 'yeni nesil lokanta' konseptiyle Şubat 2016'da açılmıştı. Arda Turan ve Cemal Sarıhan'ın ortaklaşa açtıkları 150 kişilik lokanta 3 milyon liraya mal olmuştu. Restoranda kullanılan tüm malzemelerin çeşitli illerden organik olarak temin edileceğini belirten Arda, Instagram hesabından, "Türk mutfağı restoranımız açıldı. Şişli'de sevgi var, muhabbet var. Bekleriz efendim" ifadelerini kullanmıştı.


ZİNCİR HALİNE GETİRECEKLERDİ
Ticaret hayatına oldukça iddialı başlayan Arda Turan, Sarıhan'la kurduğu lokantayı Türkiye'de zincir haline getirmeyi planladıklarını belirterek, Avrupa'da da şube açma planları yapmıştı.

Kaynak: Sözcü

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