Medipol Başakşehir Kulübü, şarkıcı Berkay ile kavga eden Arda Turan ile ilgili olarak açıklama yaptı.
Arda Turan'ın karıştığı kavgayla ilgili karar alan Medipol Başakşehir kulübü, 31 yaşındaki futbolcuya 2 milyon 500 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.
Ayrıca Başakşehir'in açıklamasında "Oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz." ifadesine yer verildi.
İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN ARDA TURAN AÇIKLAMASI
"Yönetim Kurulumuz 15.10.2018 tarihinde saat 19:30'da tek gündem maddesi ile olağanüstü toplanmış ve oyuncumuz Arda Turan'la ilgili bir kısmını aşağıda açıkladığımız bazı kararlar almıştır.
Milli Takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz.
Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz.
Saygılarımızla
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü"
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Arda Turan'ın karıştığı kavgayla ilgili karar alan Medipol Başakşehir kulübü, 31 yaşındaki futbolcuya 2 milyon 500 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.
Ayrıca Başakşehir'in açıklamasında "Oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz." ifadesine yer verildi.
İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN ARDA TURAN AÇIKLAMASI
"Yönetim Kurulumuz 15.10.2018 tarihinde saat 19:30'da tek gündem maddesi ile olağanüstü toplanmış ve oyuncumuz Arda Turan'la ilgili bir kısmını aşağıda açıkladığımız bazı kararlar almıştır.
Milli Takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz.
Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz.
Saygılarımızla
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın