Medipol Başakşehir Kulübü, şarkıcı Berkay ile kavga eden Arda Turan ile ilgili olarak açıklama yaptı.Arda Turan'ın karıştığı kavgayla ilgili karar alan Medipol Başakşehir kulübü, 31 yaşındaki futbolcuya 2 milyon 500 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.Ayrıca Başakşehir'in açıklamasında "Oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz." ifadesine yer verildi."Yönetim Kurulumuz 15.10.2018 tarihinde saat 19:30'da tek gündem maddesi ile olağanüstü toplanmış ve oyuncumuz Arda Turan'la ilgili bir kısmını aşağıda açıkladığımız bazı kararlar almıştır.Milli Takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz.Saygılarımızlaİstanbul Başakşehir Futbol Kulübü"