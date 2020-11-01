Arda Turan'ın asisti boşa gitti!

Ankaragücü maçına ikinci yarıda dahil olan Arda Turan, Galatasaray adına maçın rengini bir anda değiştirdi.

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Arda Turan'ın asisti boşa gitti!
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01 Kasım 2020 10:23
Ankaragücü maçında dakikalar 56'yı gösterdiğinde Mbaye Diagne'nin yerine oyuna giren Arda Turan, istekli futbolu ile taraftarların beğenisini kazandı.

Sahada kaldığı süre içinde tempolu bir oyun ortaya koyan deneyimli oyuncu, takımını ateşleyen isimlerden biri oldu. Arda'nın performansı sosyal medyada övgü topladı

Hücumda çok etkili bir görüntü ortaya koyan tecrübeli futbolcunun özellikle sağ kanattan içeri girip Feghouli'ye altı pas üzerinde çıkardığı top, tam anlamıyla parmak ısırttı. Feghouli ise bomboş pozisyonda topu rakibin üzerine nişanlayınca, Arda'nın şık asisti de boşa gitmiş oldu.

 



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