Arda Turan'ın 3 milyonluk yatında Galatasaray bayrağı

Dokuz yıl aradan sonra Galatasaray'a dönüş yapan Arda Turan, geçtiğimiz gün Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında ilk gölünü atarak taraftarını selamlamıştı.Yıldız futbolcunun Grey Stone isimli motor yatı önceki gün Bodrum Cennet Koyu'na yanaştı.Turan ve ailesi teknede yoktu. Yıldız futbolcunun teknesine Galatasaray bayrağı asması ise dikkatlerden kaçmadı.33 yaşındaki Turan, teknesine astığı bayrakla da Galatasaray aşkını göstermiş oldu.