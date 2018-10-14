Survivor'a katıldığı dönemde olağan dışı hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı, Arda Turan-Berkay kavgasına yeni bir soluk getirdi.Tarlacı, Twitter hesabından paylaştığı videoyla Arda Turan'a flaş bir davette bulundu."Ben cevabımı ona sahada vereceğim. Ülkeyi dünyada temsil eden bir adamın şu yaptıkları ne kadar doğru? Yapılanların doğru olmadığını düşünüyorum ve futbol sahasında değil kafes dövüşünde bunun cevabının verilmesini istiyorum."Arda Turan'ı kafes dövüşüne davet ediyorum."