Arda Turan'dan Hatayspor'un kaptanına tepki

Galatasaray, Hatayspor deplasmanında 3-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı. Hatayspor 21. dakikada öne geçerken Akintola'nın asistinde Mame Diouf topu ağlara gönderdi.



Mame Diouf'un Galatasaray'a attığı golün ardından stadın anonsçusu: "Allah'ınıza kurban" ifadelerine yer verdi



ARDA'DAN HATAY KAPTANINA SİTEM



Maçtaki ilk kart Arda Turan'a çıktı. Arda Turan'dan taç atışını kullanmak üzere olan Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel'e: "Zamana oynama kaptan. Zamana oynama." dedi.



İlk devrede oyunda olan Arda Turan, ikinci yarıda yerini Halil Dervişoğlu'na bırakmıştı



