Arda Turan'dan Hatayspor'un kaptanına tepki

Galatasaray'da Arda Turan'ın Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel'e sözleri ekrana yansıdı

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Arda Turan'dan Hatayspor'un kaptanına tepki
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04 Nisan 2021 11:34
Arda Turan
Arda Turan
Galatasaray
Galatasaray, Hatayspor deplasmanında 3-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı. Hatayspor 21. dakikada öne geçerken Akintola'nın asistinde Mame Diouf topu ağlara gönderdi.

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ARDA'DAN HATAY KAPTANINA SİTEM

Maçtaki ilk kart Arda Turan'a çıktı. Arda Turan'dan taç atışını kullanmak üzere olan Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel'e: "Zamana oynama kaptan. Zamana oynama." dedi.

İlk devrede oyunda olan Arda Turan, ikinci yarıda yerini Halil Dervişoğlu'na bırakmıştı



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