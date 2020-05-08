Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'de forma giyen ve sarı-lacivertli takıma kaptanlık yapan Ümit Özat, sosyal medya hesabı üzerinden Arda Turan ile canlı yayın yaptı.
Ümit Özat canlı yayın sırasıdna "Fenerbahçe'den teklif gelse gider mi diye soruluyor. Ben gitmez diyorum. Artık Arda Galatasaray ile özdeşleşti." derken; Arda Turan ise "Ben bu konuda fikrimi daha önceden söyledim. Fikrim de sabittir." açıklamasını yaptı.
Ümit Özat'ın "Aziz Yıldırım'ın 1 saatte Arda'yı ikna ederim sözlerine katılıyor musun?" sorusuna da yanıt veren da Arda Turan "Herkes kendi tarafında güzeldir. Böyle rekabet içerisinde çok daha güzeliz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
ACUN'DAN ARDA TURAN AÇIKLAMASI
Öte yandan "Fenerbahçe'de yönetici olsaydınız, Arda Turan transfer listenizde olur muydu?" sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı ise "Futbolcular tamamen motivasyonla oynar. Doğru yerde, doğru zamanda olduklarında performansları 4-5 kat artar. Bunun doğru örneği de Gheorghe Hagi'dir. İspanya'da sıkıntı yaşadı ama Türkiye'ye geldi ve efsane oldu. Zlatan Ibrahimovic, Barcelona'da oynayamadı mesela. Bazı futbolcular, ortam olduğunda iyi oynar. Arda Turan'ın kariyerine bakıyorum Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyisi. Hiç futbola dönmese de efsane olarak kalacak. Arda futbola dönemedi ama kimse futbola dönemedi. Fark kapandı." şeklinde yanıt verdi.
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Ümit Özat canlı yayın sırasıdna "Fenerbahçe'den teklif gelse gider mi diye soruluyor. Ben gitmez diyorum. Artık Arda Galatasaray ile özdeşleşti." derken; Arda Turan ise "Ben bu konuda fikrimi daha önceden söyledim. Fikrim de sabittir." açıklamasını yaptı.
Ümit Özat'ın "Aziz Yıldırım'ın 1 saatte Arda'yı ikna ederim sözlerine katılıyor musun?" sorusuna da yanıt veren da Arda Turan "Herkes kendi tarafında güzeldir. Böyle rekabet içerisinde çok daha güzeliz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
ACUN'DAN ARDA TURAN AÇIKLAMASI
Öte yandan "Fenerbahçe'de yönetici olsaydınız, Arda Turan transfer listenizde olur muydu?" sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı ise "Futbolcular tamamen motivasyonla oynar. Doğru yerde, doğru zamanda olduklarında performansları 4-5 kat artar. Bunun doğru örneği de Gheorghe Hagi'dir. İspanya'da sıkıntı yaşadı ama Türkiye'ye geldi ve efsane oldu. Zlatan Ibrahimovic, Barcelona'da oynayamadı mesela. Bazı futbolcular, ortam olduğunda iyi oynar. Arda Turan'ın kariyerine bakıyorum Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyisi. Hiç futbola dönmese de efsane olarak kalacak. Arda futbola dönemedi ama kimse futbola dönemedi. Fark kapandı." şeklinde yanıt verdi.
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