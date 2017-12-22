Galatasaray'da Fatih Terim döneminin başlamasının ardından Arda Turan'ın tepkisi de merak edilmeye başlandı. Terim ile yaşadığı sorunlardan dolayı Galatasaray yolu kapanan Arda Turan, Galatasaray altyapısından yakın arkadaşı Sedat Yeşilkaya ile sarı-kırmızılı kulüp hakkındaki düşüncelerini paylaştı.Galatasaray'ın hocası her zaman Fatih Terim'dir diyen Arda Turan hakkında sosyal medya üzerinden bir tweet paylaşan Yeşilkaya, ""Sizler hala Arda Turan ile ugraşsanız da kaptan 3-4 gün önce Galatasaray'ın hocası her zaman Fatih Terim'dir ve şimdi tekrar gelmelidir dedi. Arda Turan bir degerdir ve ülkemizin yetiştirdigi en kariyerli, en bşarılı oyuncudur. Saygı"