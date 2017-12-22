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Arda Turan'dan Fatih Terim sözü!

Galatasaray'da Fatih Terim döneminin başlamasının ardından Arda Turan'ın tepkisi de merak edilmeye başlandı.

Kaynak: Sporx.com
Arda Turan'dan Fatih Terim sözü!
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22 Aralık 2017 09:34
Galatasaray'da Fatih Terim döneminin başlamasının ardından Arda Turan'ın tepkisi de merak edilmeye başlandı. Terim ile yaşadığı sorunlardan dolayı Galatasaray yolu kapanan Arda Turan, Galatasaray altyapısından yakın arkadaşı Sedat Yeşilkaya ile sarı-kırmızılı kulüp hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Galatasaray'ın hocası her zaman Fatih Terim'dir diyen Arda Turan hakkında sosyal medya üzerinden bir tweet paylaşan Yeşilkaya, ""Sizler hala Arda Turan ile ugraşsanız da kaptan 3-4 gün önce Galatasaray'ın hocası her zaman Fatih Terim'dir ve şimdi tekrar gelmelidir dedi. Arda Turan bir degerdir ve ülkemizin yetiştirdigi en kariyerli, en bşarılı oyuncudur. Saygı"

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