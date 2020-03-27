Arda Turan: 'Zaten dokunsalar ağlayacağım'

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra bir kulüple anlaşmayan Arda Turan sürpriz bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını söyleyen Fatih Terim'e sarıldığı fotoğrafı paylaşması dikkat çekti.Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Fatih Terim'e Arda Turan destek mesajı yayınlamıştı. Bugün ise televizyondan 2008 Avrupa Şampiyonası'nı izleyen Arda, Fatih Terim ile sarılışını paylaştı.Bir başka paylaşımında ise duygularını dile getiren milli futbolcu "Zaten dokunsalar ağlayacağım" notunu paylaştı.