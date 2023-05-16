Arda Turan yine kazanamadı!

Spor Toto 1. Lig 37. maçında Boluspor, sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. İstanbul ekibinde teknik direktör Arda Turan çıktığı 4 maçı da kazanamadı!

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Arda Turan yine kazanamadı!
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16 Mayıs 2023 19:01
Spor Toto 1. Lig 37. maçında Boluspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaştı.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Bolu'ya galibiyeti getiren golleri 57 ve 62. dakikalarda Furkan Demir kaydetti.

Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan İstanbul ekibinin başında çıktığı 4 maçı da kazanamadı. Söz konusu maçlarda 2 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Boluspor ise 4 masç sonra kazandı.

Alınan bu sonucun ardından ligde bir iddiası kalmayan Boluspor, puanını 52 yaptı. Play-off mücadelesi veren Eyüpspor ise 59 puanla 7. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Keçiörengücü ile karşılaşacak. Boluspor ise Erzurumspor FK'ye konuk olacak.

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