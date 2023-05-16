Spor Toto 1. Lig 37. maçında Boluspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaştı.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Bolu'ya galibiyeti getiren golleri 57 ve 62. dakikalarda Furkan Demir kaydetti.
Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan İstanbul ekibinin başında çıktığı 4 maçı da kazanamadı. Söz konusu maçlarda 2 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Boluspor ise 4 masç sonra kazandı.
Alınan bu sonucun ardından ligde bir iddiası kalmayan Boluspor, puanını 52 yaptı. Play-off mücadelesi veren Eyüpspor ise 59 puanla 7. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Keçiörengücü ile karşılaşacak. Boluspor ise Erzurumspor FK'ye konuk olacak.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Bolu'ya galibiyeti getiren golleri 57 ve 62. dakikalarda Furkan Demir kaydetti.
Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan İstanbul ekibinin başında çıktığı 4 maçı da kazanamadı. Söz konusu maçlarda 2 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Boluspor ise 4 masç sonra kazandı.
Alınan bu sonucun ardından ligde bir iddiası kalmayan Boluspor, puanını 52 yaptı. Play-off mücadelesi veren Eyüpspor ise 59 puanla 7. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Keçiörengücü ile karşılaşacak. Boluspor ise Erzurumspor FK'ye konuk olacak.