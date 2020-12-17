30 Ocak'ta 34 yaşına basacak olan Arda'nın Galatasaray ile 1+1 yıllık anlaşması bulunuyor.
Opsiyon maddesinin işlerlik kazanması için tecrübeli futbolcunun, Galatasaray'ın Avrupa ve Süper Lig'de oynadığı maçların toplamının yarısını geçmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 12 maça çıktı ve Arda bu maçların sadece 5'inde ilk 11'de forma giyebildi, sözleşmenin uzağında kaldı.
Bu sezon için 4 milyon TL alan Arda, eğer kotayı geçer yeni sözleşmeye hak kazanırsa 1 milyon TL de zam alacak.
Karagümrük karşısında beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu, 67. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı.
Opsiyon maddesinin işlerlik kazanması için tecrübeli futbolcunun, Galatasaray'ın Avrupa ve Süper Lig'de oynadığı maçların toplamının yarısını geçmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 12 maça çıktı ve Arda bu maçların sadece 5'inde ilk 11'de forma giyebildi, sözleşmenin uzağında kaldı.
Bu sezon için 4 milyon TL alan Arda, eğer kotayı geçer yeni sözleşmeye hak kazanırsa 1 milyon TL de zam alacak.
Karagümrük karşısında beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu, 67. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı.