Arda Turan, yeni sözleşmenin 1 uzağında!

Covid 19'u atlatan ve Karagümrük maçıyla yeniden sahalara dönen Arda Turan'ın hedefi en az 2 sezon daha futbol oynamak… 12 maçın 5'in de ilk 11'de başlayabilen Arda'nın yeni sözleşme için formunu artırması gerekiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Arda Turan, yeni sözleşmenin 1 uzağında!
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17 Aralık 2020 10:47
30 Ocak'ta 34 yaşına basacak olan Arda'nın Galatasaray ile 1+1 yıllık anlaşması bulunuyor.

Opsiyon maddesinin işlerlik kazanması için tecrübeli futbolcunun, Galatasaray'ın Avrupa ve Süper Lig'de oynadığı maçların toplamının yarısını geçmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 12 maça çıktı ve Arda bu maçların sadece 5'inde ilk 11'de forma giyebildi, sözleşmenin uzağında kaldı.

Bu sezon için 4 milyon TL alan Arda, eğer kotayı geçer yeni sözleşmeye hak kazanırsa 1 milyon TL de zam alacak.

Karagümrük karşısında beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu, 67. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı.






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