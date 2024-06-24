Arda Turan: 'Yarı finale davet ederseniz gelirim'





A Milli Takım'ın eski kaptanlarından Arda Turan, EURO 2024'te alınan 3-0'lık Portekiz mağlubiyeti sonrası milli oyunculara destek açıklaması yaptı.Instagram hesabından yaptığı paylaşımda takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na destekte bulunan ve oyuncularla gurur duyduğunu söyleyen Turan, şu sözleri sarf etti;