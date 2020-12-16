Arda Turan: "Yandık bu sosyal medyayla!"

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası Instagram'dan gelen eleştiriye tepki gösterdi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arda Turan: 'Yandık bu sosyal medyayla!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2020 08:54
Darıca Gençlerbirliği maçına 11'de başlayan Arda Turan, karşılaşma sonrası Instagram'dan bir paylaşım yaptı.

Tecrübeli oyuncunun Fatih Terim'e mesaj vererek yaptığı paylaşıma performansıyla ilgili bir eleştiri mesajı gelirken Arda Turan tepki gösterdi.

Sarı kırmızılı taraftarın yaptığı "Emekli ol kaptan, pas atarken bile istemiyorsun" şeklindeki eleştirisine Arda ise "Hastalıktan çıktık, kupa maçında bile konuşur olmuşsunuz" sözleriyle yanıt verdi.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için