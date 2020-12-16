Arda Turan: 'Yandık bu sosyal medyayla!'

Darıca Gençlerbirliği maçına 11'de başlayan Arda Turan, karşılaşma sonrası Instagram'dan bir paylaşım yaptı.Tecrübeli oyuncunun Fatih Terim'e mesaj vererek yaptığı paylaşıma performansıyla ilgili bir eleştiri mesajı gelirken Arda Turan tepki gösterdi.Sarı kırmızılı taraftarın yaptığı "" şeklindeki eleştirisine Arda ise" sözleriyle yanıt verdi.