Arda Turan ve Berkay'ın duruşma tarihi belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolcu Arda Turan hakkında, "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Genel güvenliği tehlikeye sokacak tarzda silahla ateş etme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 12 buçuk yıl hapis istemiyle açtığı dava İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme hazırladığı tensip zaptında, duruşmanın İstanbul Adalet Sarayı'nda 30 Ocak tarihinde görülmesine karar verdi.İddianamede şarkıcı Berkay hakkında da, Arda Turan'a yönelik hakaret suçunu işlediği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.Ayrıca mahkeme olaylara tanık olduğu iddia edilen sürpriz tanığın da dinlenmesini istedi. Sürpriz tanığa kağıt gönderip o gün duruşmada olmasını istedi. Arda ve Berkay 30 Ocak'ta mahkemede yüzleşecek.