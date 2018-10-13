Arda Turan, Türkiye'den özür dileyecek!

, Berkay ile arasında geçen kavga ile yaptığı açıklamada, kulübünden helallik isteyeceğini açıklamıştı. Konu ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Arda Turan, "Yarın bir açıklama daha yapıp; kulübümden, takım arkadaşlarımdan ve başkanımdan da ayrıca helallik isteyeceğim." demişti. İşte yaşanan gelişmeler...Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'in burnunu kırmasının ardından Medipol Başakşehir'de kalıp kalmayacağı merak edilirken, bu konuyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Arda Turan'ın Başakşehir'in son antrenmanında teknik heyet ve takım arkadaşlarından helallik istediği fakat bunun kabul görmediği iddia edildi.TRT Spor'da Bahri Havadır'ın haberine göre, Başakşehir antrenmanına giden Arda Turan, U21 ile oynanan maçta 40 dakika forma giydikten sonra takım arkadaşları ve teknik heyetten helalik istedi. Ancak bunun kabul görmediğini söyleyen Bahri Havadır, yönetim tarafından Arda Turan'a büyük bir para cezası verileceğini ve yine kulübün organize edeceği basın toplantısında Arda Turan'ın tüm Türkiye'den özür dileyeceğini söyledi.Arda Turan bugün Başakşehir antrenmanında helallik istedi ama kabul görmedi. Arda'ya büyük bir para cezası verilecek. Medipol Başakşehir'in organize edeceği bir basın toplantısında Arda Turan, tüm Türkiye'den özür dileyecek.Arda Turan'ın 10 maçlık cezası, geçen haftaki maçlar itibarıyla son buldu. Abdullah Avcı görev verirse Turan, Kayserispor maçında forma giyebilecek. Arda Turan'ın Başakşehir ile 2020'ye kadar kiralık sözleşmesi bulunuyor.