Arda Turan teknik direktörlüğe hazırlanıyor!

Galatasaraylı Arda Turan sezonun bitmesiyle birlikte kariyerine nokta koyacağı belirtildi.



Yeni bir sayfa açmayı planlayan yıldız futbolcunun, futbol hayatına teknik adam olarak devam etmek istediği ve gerekli eğitimi almak için çalışmalara başladığı ifade edildi.



Arda Turan bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 1 asist yaptı.





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