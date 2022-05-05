Arda Turan teknik direktörlüğe hazırlanıyor!

Galatasaray'da sezon sonunda kariyerine nokta koymaya hazırlanan Arda Turan, teknik direktörlüğe hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Arda Turan teknik direktörlüğe hazırlanıyor!
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05 Mayıs 2022 09:54
Galatasaraylı Arda Turan sezonun bitmesiyle birlikte kariyerine nokta koyacağı belirtildi.

Yeni bir sayfa açmayı planlayan yıldız futbolcunun, futbol hayatına teknik adam olarak devam etmek istediği ve gerekli eğitimi almak için çalışmalara başladığı ifade edildi.

Arda Turan bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 1 asist yaptı.

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