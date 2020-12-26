Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımını Trabzonspor deplasmanına son derece buruk bir şekilde hazırladı. Florya'ya yakın kaynaklar, tecrübeli hocanın son taktik provasında son derece moralsiz ve sessiz olduğunu, bu görüntüye çok da alışık olmadıklarını belirtiyor. Yakın çevresine dert yanan Terim'in, kendisine büyük haksızlık yapıldığını dile getirdiği bildirildi. Trabzon deplasmanı dönüşünde Tahkim Kurulu'nun karşısına bizzat çıkmak isteyen Fatih hoca, duruşmalı savunma için cevap bekliyor.Bu arada Fatih hocaya verilen cezaya Galatasaraylı futbolcuların da tepkili olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı oyuncuların, Arda Turan liderliğinde bir araya gelerek, Trabzonspor maçını Fatih Terim için kazanmaya söz verdikleri bildirildi.Galatasaray'da Arda Turan, ağları sarstığı Göztepe maçının ardından "Fatih Terim, Galatasaray'ın ta kendisidir. Her anda eksikliği hissedilir. Hocamızın bir bakışı, bir gülüşü, sohbeti, verdiği bir taktik bizim için dünyalara bedel. Çıkıp her şeyi yaparız onun için." ifadelerini kullanmıştı.