Arda Turan: 'Söz veriyorum, Hırvatistan'a gideceğim'

'ın UEFA Avrupa Ligi'nde'i 2-0 mağlup ettiği maçın ardından, Hırvat muhabir Mirta Surjak'a konuştu.Hajduk Split'i değerlendiren Arda Turan, "İyi oynadılar gerçekten, onları tebrik ediyorum. Genç takımlar, sisteme bağlı kaldılar. Gelecek için umut veren bir takım. Biz turu geçtiğimiz için mutluyuz, elimizden geleni yapacağız." dedi.Hırvatistan'da kendisini seven büyük bir fan kitlesi olduğu belirtilen tecrübeli oyuncu, "." ifadelerini kullandı.