Arda Turan söz verdi; "Formamız için savaşacağız"

Galatasaray kaptanı Arda Turan, takım içi yapılan toplantıda söz aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Arda Turan söz verdi; 'Formamız için savaşacağız'
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08 Kasım 2020 11:16
Muslera'nın yokluğunda kaptanlık yapmış olan, Arda, Linnes, Belhanda, Donk, Ömer, Feghouli gibi isimler bugün kaptanlık değil 3 puan için savaşacaklar.

TEK YÜREK OLDULAR

Kaptanlar, Sivas maçı öncesi son taktik idmanın ardından tüm takım ile yolculuk öncesi yenilen öğlen yemeğinde bir toplantı gerçekleştirdiler.

ARDA TURAN SÖZCÜ OLDU

Toplantıda duygusal bir konuşma yapan Arda Turan'ın takım ardaşlarından milli araya 3 puan ile girmek ve bu konuda sahada savaşacağız sözünü aldığı öğrenldi.



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