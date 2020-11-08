Arda Turan söz verdi; 'Formamız için savaşacağız'

Muslera'nın yokluğunda kaptanlık yapmış olan, Arda, Linnes, Belhanda, Donk, Ömer, Feghouli gibi isimler bugün kaptanlık değil 3 puan için savaşacaklar.



TEK YÜREK OLDULAR



Kaptanlar, Sivas maçı öncesi son taktik idmanın ardından tüm takım ile yolculuk öncesi yenilen öğlen yemeğinde bir toplantı gerçekleştirdiler.



ARDA TURAN SÖZCÜ OLDU



Toplantıda duygusal bir konuşma yapan Arda Turan'ın takım ardaşlarından milli araya 3 puan ile girmek ve bu konuda sahada savaşacağız sözünü aldığı öğrenldi.



