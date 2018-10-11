'Arda Turan, şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdı'

Hürriyet'in haberine göre

ARDA TURAN'IN AÇIKLAMASI;

ASLIHAN'DAN DA AÇIKLAMA VAR!

Arda Turan, şarkıcı Berkay ile neden kavga etti? Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay dün gece Emirgan Gizli Kalsın'da bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı., kavga büyüyüp ikili birbirine girince Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı. Bu olayın ardından Berkay ve eşi mekandan ayrılıp hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı."Kavga, Arda Turan'ın Berkay'ın eşine 'Çok güzel kızsın bekar olsan seni kaçırmazdım' demesiyle başlıyor. Buna çok sinirlenen Berkay da Turan'a ''Gel seninle bir konuşalım'' diyor. Ve Turan, Berkay'a kafa atıyor."Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ise konu hakkında yaptığı açıklamada;dediği anda Arda gelip yumruk attı. Olay sonrası Arda eline bir silah alıp sabah hastaneye Berkay'ın yanına geldi. 'Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim. Özür dilerim." dedi.Olayların ardından gözler doğumuna 2 hafta kalan Aslıhan Doğan'a çevrildi. Doğan, Instagram sayfasında konuyla ilgili bir açıklama yayınladı:"Yaşanmışlıklarıyla her daim olgunlaşmış bir insan, yetiştirilme şeklinden ötürü aile kavramının ne olduğunu iyi bilen bir evlat, tahmin edilenden çok daha güçlü bir kadın, ve en önemlisi bir anne adayı olarak yazıyorum. İlişkimin ilk gününden evliliğimin bugününe kadar ne kadar saçmalık varsa önüme sunuldu. Farklı amaçlara hizmet eden, beni sosyal platformda eleştirmeyi kendinde hak gören, ve maalesef mutsuzlukla beslenen hazımsız insanlarla karşılaştım. Sabrım bir çok kez denense de bugüne dek kimseye istediğini vermedim. Bugün de vermeyeceğim. Allah'ın izniyle oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin, ve hiçbir 3.şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim. Saygılar..."