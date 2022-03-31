Arda Turan saha dışına hazır!

Galatasaray'da uzun süredir forma şansı bulamayan takım kaptanlarından Arda Turan, futbolculuk sonrası kariyeri için hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Turan saha dışına hazır!
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31 Mart 2022 12:04
Galatasaray takım kaptanlarından Arda Turan, futbolculuk kariyeri bittikten sonra saha dışında görev almak için hazırlıklarına şimdiden başladı.

Sakatlıklar nedeniyle bu sezon yeterince şans bulamayan ve gelecek sezon için sözleşme uzatılması beklenmeyen Arda Turan dün takım elbiseleriyle Galatasaray ile Trabzon U19 takımları arasında Florya'da oynanan maçı saha kenarından izledi. "Arda saha dışı göreve hazır" yorumları da beraberinde geldi. Galatasaaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ise karşılaşmayı tribünden izledi.

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