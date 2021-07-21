Arda Turan, PSV Eindhoven: "Konsantrasyon"

Kaptan Arda Turan, Galatasaraylı futbolcuları PSV Eindhoven maçından önce motive ediyor

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arda Turan, PSV Eindhoven: 'Konsantrasyon'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2021 11:18
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, PSV Eindhoven ile bugün oynanacak olan maçtan önce takım arkadaşlarını motive ediyor.

Takıma yeni katılan Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz ile yakından ilgilenen kaptan Arda Turan, PSV Eindhoven maçından önce de devreye girdi.

Fatih Terim'in takım içerisindeki en büyük yardımcılarından olan Arda Turan, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmda, "Galatasaray büyük camia, kimsenin hayal edemediği kadar büyük bir camia... Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bambaşka bir motivasyon ve biz de bu motivasyona sahibiz. PSV karşısında bir an olsun konsantrasyonumuzu kaybetmeden istediğimiz sonucu alarak İstanbul'a dönmeliyiz ve biz bunu yapabilecek kapasitede, kalitede bir takımız. 90 dakika boyunca konsantrasyon" ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.