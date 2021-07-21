Arda Turan, PSV Eindhoven: 'Konsantrasyon'

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, PSV Eindhoven ile bugün oynanacak olan maçtan önce takım arkadaşlarını motive ediyor.



Takıma yeni katılan Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz ile yakından ilgilenen kaptan Arda Turan, PSV Eindhoven maçından önce de devreye girdi.



Fatih Terim'in takım içerisindeki en büyük yardımcılarından olan Arda Turan, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmda, "Galatasaray büyük camia, kimsenin hayal edemediği kadar büyük bir camia... Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bambaşka bir motivasyon ve biz de bu motivasyona sahibiz. PSV karşısında bir an olsun konsantrasyonumuzu kaybetmeden istediğimiz sonucu alarak İstanbul'a dönmeliyiz ve biz bunu yapabilecek kapasitede, kalitede bir takımız. 90 dakika boyunca konsantrasyon" ifadelerini kullandı.





