Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi!

Galatasaraylı Arda Turan, Fenerbahçe derbisi sonrasında PFDK'ye sevk edildi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2021 19:18
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de oynanan derbideki ihlaller gerekçesiyle Fenerbahçe Kulübü ve Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin, sarı-lacivertli kulübü saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, kulüp görevlilerinden Selçuk Şahin'i de hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ile talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ye sevk ettiği belirtildi.

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın ise Fenerbahçe maçındaki hakareti nedeniyle kurula sevk edilmesine karar verildiği aktarıldı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçında, MKE Ankaragücü de Demir Grup Sivasspor maçında oyuncularının 6'şar sarı kart görmesinden dolayı, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle disipline gönderildi.

Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor takımı antrenörü Francesco Farioli'nin hakaret, Yukatel Denizlispor Kulübü görevlisi Deniz Kodal'ın da sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye gönderildikleri duyuruldu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için