Arda Turan paylaştı, İrfan Can Kahveci beğendi!

Arda'nın paylaşımını beğenenler 📸



✅İrfan Can Kahveci

✅Ivan Rakitic

✅Bafetimbi Gomis

✅Alex Telles

✅Roberto Mancini https://t.co/CpMj5bcHZF pic.twitter.com/cgQKV9fJWP



— Sporx (@sporx) January 21, 2021

Galatasaraylı Arda Turan, 6-1 kazanılan Denizlispor maçı sonrası Fatih Terim'le ilgili bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, Arda Turan'ın bu paylaşımını beğendi.Arda Turan, Fatih Terim'le ilgili paylaşımında; "Koca çınara yaslandık... Allah ayırmasın" ifadelerini kullandı.İrfan Can'ın bu beğenisi, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlarca heyecanla karşılandı.Denizlispor maçı sonrası Fatih Terim, oyuncu Arda Turan'ı şu sözlerle övmüştü: "Arda bizim için Muslera gibi çok şey ifade ediyor. Galatasaray'ı iyi bilen, güvendiğim bir futbolcum. O kadar ki muhakkak Galatasaray'ın geleceğinde teknik anlamda bir yeri olacaktır."