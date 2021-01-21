Arda Turan paylaştı, İrfan Can Kahveci beğendi!

Galatasaray'ın transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci, Arda Turan'ın Denizlispor maçı sonrası yaptığı paylaşımı beğendi.

Haber; Sporx.com
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Arda Turan paylaştı, İrfan Can Kahveci beğendi!
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21 Ocak 2021 08:03
Galatasaraylı Arda Turan, 6-1 kazanılan Denizlispor maçı sonrası Fatih Terim'le ilgili bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, Arda Turan'ın bu paylaşımını beğendi.

Arda Turan, Fatih Terim'le ilgili paylaşımında; "Koca çınara yaslandık... Allah ayırmasın" ifadelerini kullandı.

İrfan Can'ın bu beğenisi, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlarca heyecanla karşılandı.

TERİM'DEN ARDA TURAN SÖZLERİ

Denizlispor maçı sonrası Fatih Terim, oyuncu Arda Turan'ı şu sözlerle övmüştü: "Arda bizim için Muslera gibi çok şey ifade ediyor. Galatasaray'ı iyi bilen, güvendiğim bir futbolcum. O kadar ki muhakkak Galatasaray'ın geleceğinde teknik anlamda bir yeri olacaktır."





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