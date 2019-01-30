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Arda Turan mahkeme için adliyede!

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında bir eğlence mekanında çıkan olay ile ilgili davanın görüşülmesine bugün başlanacak.

Kaynak: DHA
Arda Turan mahkeme için adliyede!
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30 Ocak 2019 10:22
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanacak. Bugün doğum günü olan Arda Turan'ın 12,5 yıla, Berkay Şahin'in ise 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

Arda Turan ile Berkay Şahin, 3 ay önce Emirgan'da gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında "cinsel taciz", "kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

32. yaşını kutlayan Arda Turan'ın ilk kez görülecek duruşma için adliyeye geldi

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