Arda Turan, Madrid'de krallar gibi karşılandı

Atletico Madrid-Barcelona maçını izlemeye giden eski futbolcu Arda Turan, Atletico Madrid tribünlerince büyük destek gördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; atleticodemadrid.com
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Arda Turan, Madrid'de krallar gibi karşılandı
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09 Ocak 2023 01:30
La Liga'da oynanan Atletico Madrid-Barcelona maçını izlemeye giden eski milli futbolcu Arda Turan, eski kulübü Atletico Madrid taraftarlarınca alkışlarla karşılandı.

Karşılaşma öncesi tribünde bulunduğu stadyumdaki taraftarlara anons edilen Arda Turan, Atletico Madrid tribünlerinden büyük bir destek gördü.

2011-2015 yılları arasında Atletico Madrid forması giyen Arda Turan, 2015-16 sezonunda 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.


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