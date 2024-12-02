Arda Turan maç sonu özel jetle Arabistan'a gitti

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray maçı sonrası özel jetle Suudi Arabistan'a gitti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arda Turan maç sonu özel jetle Arabistan'a gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2024 11:40
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Galatasaray karşılaşmasının ardından Dünya Futbol Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'a hareket etti.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede Eyüpspor ile Galatasaray, 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Çekişmeli geçen karşılaşmada puanlar paylaşılırken, maç sonrası gözler teknik direktör Arda Turan'a çevrildi.

MAÇTAN SONRA ÖZEL JETLE YOLA ÇIKTI

Arda Turan, maçın hemen ardından bavulunu toplayarak havalimanına geçti. Kendisi için hazırlanan özel jetle Suudi Arabistan'a iniş yapan Turan, Arap yetkililer tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Karşılamaya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, genç teknik adamın zirvede konuşmacı olacağı açıklandı.

ZİRVEDE KONUŞACAK

Arda Turan, Suudi Arabistan'da düzenlenen zirvede, "Elit Futbolculuktan Teknik Direktörlüğe Geçiş: Uyum ve Liderlik Yolculuğu" başlıklı panelde deneyimlerini paylaşacak. Zirvede futbol dünyasından birçok önemli isim yer alırken, Turan'ın konuşması şimdiden büyük ilgi topladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery