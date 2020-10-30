Arda Turan, küllerinden doğacak mı?

Yeni sezonda Galatasaray'da ses getiren bir dönüş yaşandı. Uzun süredir konuşulan transfer gerçekleşti. 2011'de sarı kırmızılı kulüpten ayrılıp İspanya'nın yolunu tutan Arda Turan, 9 yıl sonra tekrar formasına kavuştu. Atletico Madrid ve Barcelona maceralarının ardından soluğu Başakşehir'de alan 33 yaşındaki yıldız, Fatih Terim'in ısrarları sonucu yuvasına döndü.



"Arda'nın liderliğinden beklentim var"



Terim geçtiğimiz günlerde Arda ile ilgili "Arda'nın liderliğinden beklentim var. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Ciddi çaba harcadığını görüyorum. Uzun zamandır maç oynamamasına rağmen arayı kapatmak için mücadele ediyor. Yetenekleriyle birleşince küllerinden doğacaktır." ifadelerini kullandı.



Geri dönüş sonrası Arda Turan beklenilen performansı sergileyemedi. 6 lig maçında toplam 279 dakika sahada kalabilen kaptan Arda, kendisinden beklenen golleri ve asistleri henüz gerçekleştiremedi.



