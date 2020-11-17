Arda Turan: "Koronavirüs testim pozitif"

Arda Turan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

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Arda Turan: 'Koronavirüs testim pozitif'
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17 Kasım 2020 12:03
Galatasaray'da Arda Turan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı



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