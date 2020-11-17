Arda Turan: 'Koronavirüs testim pozitif'

Galatasaray Kulübü, bu sabah 3 futbolcusunun koronavirüs testin pozitif çıktığını açıklarken, toplam 5 futbolcularında koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılıların açıklamasının ardından Arda Turan paylaşım yaptı.Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.Sarı-kırmızılı futbolcu "Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.