Arda Turan: "Koronavirüs testim pozitif"

Arda Turan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Haber; Sporx.com
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Arda Turan: 'Koronavirüs testim pozitif'
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17 Kasım 2020 12:03
Galatasaray Kulübü, bu sabah 3 futbolcusunun koronavirüs testin pozitif çıktığını açıklarken, toplam 5 futbolcularında koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılıların açıklamasının ardından Arda Turan paylaşım yaptı.

Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı futbolcu "Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.



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