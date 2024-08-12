Arda Turan kırmızı kart gördü; olaylı maç!

Arda Turan, Süper Lig'de teknik direktör olarak çıktığı ilk karşılaşmada kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/FIum63XqnK



— Sporx (@sporx) August 11, 2024

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Alanya Gain Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Süper Lig'in yeni ekibi Alanyaspor'u öne geçiren golü 64. dakikada Samu Saiz kaydetti. Alanyaspor, 76. dakikada Sergio Cordova ile eşitliği sağladı.Bu sonuçla birlikte her iki takım da lige 1'er puanla başlamış oldu.Eyüpspor, gelecek hafta ligin bir diğer yeni ekibi Bodrumspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise Rams Başakşehir'e konuk olacak.Genç teknik adam, 1-1'den önce oyuncu değişikliği için oyuncularını kenara gönderdi ancak değişiklik yapılmadı. Gecikmeye sinirlenen Arda Turan, peşisıra gol gelmesinin ardından itirazlarının şiddetini artırdı ve kırmızı kart gördü.5. dakikada Alanyaspor'un önde baskısında kaleci Berke Özer'in pasında topu kapan Efecan Karaca'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden az farkla auta çıktı.6. dakikadaki Eyüpspor atağında, savunmanın arkasına gönderilen pasta topla buluşan Halil Akbunar, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçti. Akbunar'ın kaleye gönderdiği top direkten döndü. Ceza alanı içinde topu alan Thiam'ın pasında Emre Akbaba'nın şutunda top az farkla auta çıktı.9. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj'ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Augusto'nun ceza sahası içerisinden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer kontrol etti.19. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj'ın pasında topla buluşan Augusto'nun ceza sahası çaprazından vurduğu sert şutta meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer, kornere çeldi.26. dakikada sol kanattan gelişen Eyüpspor atağında Ahmed Kutucu'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topa iyi yükselen Halil Akbunar'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kornere çeldi.60. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Richard'ın pasında topla buluşan Balkovec'in şutunda kaleye yönelen top, Robin Yalçın'a çarprak yön değiştirdi ve direğin yanından az farkla kornere çıktı.64. dakikada Eyüpspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ahmed Kutucu'nun ceza sahası önüne çıkarttığı pasta topla buluşan Saiz'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:76. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta Augusto'nun çaprazdan ceza sahasına girerek çıkarttığı pasta arka direkte topla buluşan Cordova'nın şutunda top filelere gitti:82. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Augusto'nun ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Makouta'nın şutunda top az farkla dışarı çıktı.: GAİN Park Stadı: Oğuzhan Çakır, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier (Dk. 66 Makouta), Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir (Dk. 66 Serdar Dursun), Cordova (Dk. 87 Furkan Bayır): Berke Özer, Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 62 Umut Meraş), Midtsjö (Dk. 62 Taşkın İlker), Halil Akbunar, Recep Niyaz (Dk. 36 Saiz), Emre Akbaba (Dk. 80 Tayfur Bingöl, Ahmed Kutucu (Dk. 80 Chatzigiovanis) , Thiam: Dk. 64 Saiz (İkas Eyüpspor), Dk. 76 Cordova (Corendon Alanyaspor): Dk. 18 Ahmet Kutucu (İkas Eyüpspor), Dk. 90+5 Lima (Corendon Alanyaspor)