Arda Turan karar aşamasında: Son mu?

Galatasaray'da bir yandan seçim karmaşası devam ederken bir yandan da gelecek sezon planlamaları için çalışmalar sürüyor.



Sarı-kırmızılı ekipte deneyimli futbolcu Arda Turan'ın kariyerinin kalan kısmında nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu oldu.



Yıldız futbolcu son dönemde az forma şansı bulurken performansıyla taraftarların da tepkisini toplamıştı.



Gelecek sezon kadroda olup olmayacağı konusunda netlik oluşmayan oyuncunun son durumu için yeni gelecek yönetimle birlikte karar verileceği ifade edildi.



Öte yanda 35 yaşındaki futbolcunun kariyerini noktalamayı da ihtimaller arasında değerlendirdiği öğrenildi.



