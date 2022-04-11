Arda Turan'ın şaşırtan görüntüsü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olduğu müsabakada 2-0 rakibine yenildi. Sarı-kırmızılı takımda kaptan Arda Turan maçın ardından eleştirilen isimler arasında yer aldı
Arda Turan, Fenerbahçe derbisinde 84'üncü dakikada oyuna dahil oldu. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu 2 aylık bir aranın ardından ilk kez Galatasaray formasıyla maça çıktı.
Fatih Terim'in ayrılığının ardından tecrübeli teknik adamla paylaşım yapan Arda Turan, Başkan Burak Elmas tarafından eleştirilmişti. 35 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Arda Turan'ın gelecek yıl Galatasaray'da oynaması beklenmiyor.
Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe deplasmanındaki mağlubiyeti sonrası taraftarlar, Arda Turan'ın fazla kilolarını eleştirdi.
Arda Turan, Fenerbahçe derbisinde 84'üncü dakikada oyuna dahil oldu. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu 2 aylık bir aranın ardından ilk kez Galatasaray formasıyla maça çıktı.
Fatih Terim'in ayrılığının ardından tecrübeli teknik adamla paylaşım yapan Arda Turan, Başkan Burak Elmas tarafından eleştirilmişti. 35 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Arda Turan'ın gelecek yıl Galatasaray'da oynaması beklenmiyor.
Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe deplasmanındaki mağlubiyeti sonrası taraftarlar, Arda Turan'ın fazla kilolarını eleştirdi.