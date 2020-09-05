Arda Turan, ilk 11'e göz kırpıyor

1-1 biten Hatayspor maçında vasat bir futbol sergileyen Galatasaray'da tek teselli Arda Turan'ın performansı oldu. Florya'daki yeni sezon hazırlıklarında öne çıkan isim olan deneyimli oyuncu, küllerinden doğdu ve yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. İşte yeni Arda Turan:



Hatayspor cephesi Arda'nın performansına hayran kaldı. Rakip oyuncular, 90 dakika sonunda Kolombiyalı dünya yıldızı Falcao'nun değil Arda'nın formasını isterken, tecrübeli oyuncu 66 numaralı parçalı formasını Gökhan Karadeniz'e hediye etti.



ArdaTuran sol açığa geçince, sol bek Saracchi rahatladı. Uruguaylı oyuncu temposuyla, Arda oyun aklıyla Galatasaray'ın oyun merkezini sol kanada çekti. Hatayspor'a atılan gol de Saracchi-Arda iş birliğiyle geldi.



Atletico Madrid günlerindeki kilosuna (75) dönen 33 yaşındaki oyuncu, izin günlerinde bile özel fitness koçu ile bireysel çalışmalarını aksatmıyor.



Feghouli ve Belhanda gibi sorunlu yıldızları motive etme görevini Arda üstlendi. Kaptanlığa getirilen yıldız futbolcu, Emin Bayram başta olmak üzere altyapıdaki oyuncularla özel olarak ilgileniyor.



Fatih Terim, performansından çok memnun olduğu Arda Turan'ı ilk 11'e yazarak ideal kadrosunu kuruyor.







