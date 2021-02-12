Arda Turan için yapılan itiraz reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın 2 maçlık men cezasını onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçtaki hakareti gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Arda Turan'a verdiği 2 maç men ve 13 bin lira para cezasının Tahkim Kurulu tarafından oy birliğiyle onandığı bildirildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçtaki hakareti gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Arda Turan'a verdiği 2 maç men ve 13 bin lira para cezasının Tahkim Kurulu tarafından oy birliğiyle onandığı bildirildi.
Galatasaray'da 2 maç cezası onanan Arda Turan, taraftarların "Arda haklı beyler" pankartını paylaştı. pic.twitter.com/bMoZ35DKu7
— Sporx (@sporx) February 12, 2021