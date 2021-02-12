Arda Turan için yapılan itiraz reddedildi

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe maçı sonrası soyunma odasındaki küfürlü sözleri için 2 maç ceza verilen Arda Turan için Galatasaray'ın yaptığı itirazı reddetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Turan için yapılan itiraz reddedildi
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12 Şubat 2021 16:58
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın 2 maçlık men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçtaki hakareti gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Arda Turan'a verdiği 2 maç men ve 13 bin lira para cezasının Tahkim Kurulu tarafından oy birliğiyle onandığı bildirildi.



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