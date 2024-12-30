Arda Turan için Galatasaray yanıtı!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Aydın Yılmaz, Milliyet'e açıklamalarda bulundu.
Yılmaz, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan için Galatasaray sorusuna cevap verdi.
Aydın Yılmaz, "Okan Buruk'tan sonra Arda Turan Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olabilir mi?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı;
"Arda Turan bence bu çizgide devam ettiği sürece çok büyük bir antrenör olabilir. Potansiyeli zaten var. Kendi yapısı bu noktada çok uygun. Zaten sosyal ilişkilerini ve iletişimini çok beğendiğim birisi. Kendini de kanıtlıyor. Çok büyük bir özveri ile çalıştığını biliyorum. Şu an kendini bu işe adamış. Özellikle sosyal medyada Fatih Terim geliyor gibi diyorlar. Futbolculuk geçmişi olması çok büyük avantaj. Çalıştığı hocalar zaten çok büyük profiller. Bence Galatasaray'a yakışır. Gelmeli. Arda Turan Galatasaray'a mal olmuş bir futbolcuydu zaten. Oraya gelmek değil ama orada yapacakları çok önemli. Ve olmasını istediğim bir yer kendisi için"
Yılmaz, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan için Galatasaray sorusuna cevap verdi.
Aydın Yılmaz, "Okan Buruk'tan sonra Arda Turan Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olabilir mi?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı;
"Arda Turan bence bu çizgide devam ettiği sürece çok büyük bir antrenör olabilir. Potansiyeli zaten var. Kendi yapısı bu noktada çok uygun. Zaten sosyal ilişkilerini ve iletişimini çok beğendiğim birisi. Kendini de kanıtlıyor. Çok büyük bir özveri ile çalıştığını biliyorum. Şu an kendini bu işe adamış. Özellikle sosyal medyada Fatih Terim geliyor gibi diyorlar. Futbolculuk geçmişi olması çok büyük avantaj. Çalıştığı hocalar zaten çok büyük profiller. Bence Galatasaray'a yakışır. Gelmeli. Arda Turan Galatasaray'a mal olmuş bir futbolcuydu zaten. Oraya gelmek değil ama orada yapacakları çok önemli. Ve olmasını istediğim bir yer kendisi için"