Arda Turan için Atletico iddiası!

Galatasaray'da kulüpteki geleceği merak konusu olan Arda Turan için flaş bir iddia geldi. Atletico Madrid'in, tecrübeli ismi altyapı hocası olarak istediği belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Arda Turan için Atletico iddiası!
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23 Mayıs 2022 09:46
Yeni yönetim ile birlikte kulüpteki geleceği belli olacak olan Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınının yaptığı habere göre 35 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu, 2011-2015 yılları arasında forma giydiği Atletico Madrid, altyapı hocası olarak istiyor.

Fakat Arda'nın önceliğinin ise Galatasaray olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, Sarı-Kırmızılı ekipte geleceği belli olmadan herhangi bir karar vermeyeceği bilgisine ulaşıldı. Arda, 12 maçta toplamda 297 dakika sahne alırken, bir asist yaptı. 



 
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