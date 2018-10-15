Arda Turan için 12,5 yıl hapis istemi!

Arda Turan hakkında, "Cinsel Taciz", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Genel Güvenliği Kasten Tehliye Sokmak" ve "Kasten Yaralama" suçmalarıyla dava açıldı.

15 Ekim 2018 16:39
Arda Turan için 12,5 yıl hapis istemi!
Emirgan'daki bir eğlence mekanında Başakşehirli Milli Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavga sonrası Arda Turan hakkında "cinsel taciz", "ruhsatsız silah bulundurmak", "genel güvenliği kasten tehliye sokmak" ve "kasten yaralama" suçmalarıyla dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arda Turan'a 12,5 yıl, kavga ettiği şarkıcı Berkay hakkında ise 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen avukat Ayşegül Mermer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi. Arda Turan'ın Emirgan'daki bir eğlence mekanında Berkay Şahin'e saldırdığı belirtilen dilekçede, daha sonra hastaneye giden Turan'ın, Şahin'i silahla tehdit ettiği aktarıldı.

KAMU DAVASI AÇILMASI İSTENDİ

Dilekçede, Turan'ın "sözlü taciz", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklanması ve hakkında kamu davası açılması istendi. Arda Turan'ın, soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde avukatıyla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınmıştı.

CEZASINI ÇEKECEKTİR

Berkay son yaptığı açıklamada yaşananlar için kendi eşi ve Aslıhan Turan'dan özür dileyip "Adalete güvenim tam. Arda Turan cezasını çekecektir" ifadelerini kullanmıştı.



Kaynak: DHA

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