KAMU DAVASI AÇILMASI İSTENDİ

CEZASINI ÇEKECEKTİR

BAŞAKŞEHİR'DEN ARDA TURAN AÇIKLAMASI

Emirgan'daki bir eğlence mekanında Başakşehirli Milli Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavga sonrası Arda Turan hakkında "cinsel taciz", "ruhsatsız silah bulundurmak", "genel güvenliği kasten tehliye sokmak" ve "kasten yaralama" suçmalarıyla dava açıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arda Turan'a 12,5 yıl, kavga ettiği şarkıcı Berkay hakkında ise 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen avukat Ayşegül Mermer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi. Arda Turan'ın Emirgan'daki bir eğlence mekanında Berkay Şahin'e saldırdığı belirtilen dilekçede, daha sonra hastaneye giden Turan'ın, Şahin'i silahla tehdit ettiği aktarıldı.Dilekçede, Turan'ın "sözlü taciz", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklanması ve hakkında kamu davası açılması istendi. Arda Turan'ın, soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde avukatıyla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınmıştı.Berkay son yaptığı açıklamada yaşananlar için kendi eşi ve Aslıhan Turan'dan özür dileyip "Adalete güvenim tam. Arda Turan cezasını çekecektir" ifadelerini kullanmıştı.Medipol Başakşehir Kulübü, Arda Turan'ın durumuyla alakalı bir toplantı yapacaklarını ve ardından kararlarını duyuracaklarını açıkladı.İşte Başakşehir'in Arda Turan açıklaması:Yönetim Kurulumuz, bu akşam saat 19:30'da gündemle alakalı bir toplantı gerçekleştirecek. Konuyla ilgili açıklama, yarın gün içerisinde yapılacaktır."